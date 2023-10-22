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        Alaşehir'de otomobilin kamyona çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, karşı şeride geçen otomobilin kamyona çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 16:49 Güncelleme: 22.10.2023 - 16:49
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        Alaşehir'de otomobilin kamyona çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, karşı şeride geçen otomobilin kamyona çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Alaşehir'den Salihli yönüne giden B.P. (30) yönetimindeki 35 AL 7039 plakalı otomobil, Kavaklıdere Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek R.Ö. (50) idaresindeki kamyona çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle kamyon şarampole devrildi.

        Kazada kamyon sürücüsü R.Ö. ile otomobil sürücüsü B.P. ve otomobildeki yolcu M.T. (18) yaralandı.

        Yaralılar ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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