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        Manisa Demirci'de kestane hasadı başladı

        Türkiye'nin önemli kestane üretim bölgelerinden Manisa'nın Demirci ilçesinde özellikle şekerlemecilerin tercih ettiği kestanelerde hasat başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 10:30 Güncelleme: 23.10.2023 - 10:37
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        Manisa Demirci'de kestane hasadı başladı
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        Türkiye'nin önemli kestane üretim bölgelerinden Manisa'nın Demirci ilçesinde özellikle şekerlemecilerin tercih ettiği kestanelerde hasat başladı.

        İlçede Çanakçı, Rahmanlar, Mahmutlar, Yarbasan ve Kargınışıklar mahalleleri olmak üzere 15 kırsal mahallede üretilen kestane için çiftçiler sabahın erken saatlerinde tarlalarına gidiyor. Mevsimin ilk kestane hasadı ise ilçede üretimin en fazla olduğu Çanakçı Mahallesi'nde yapılıyor.

        Erkekler sırıklarla çırptıkları kestaneleri yere düşürürken, kadınlarda eldivenlerle kestane kozalaklarını selelere topluyor. Çuvallara konulan kestaneler kozalakları ile kuyuya gömülüyor. Yaklaşık 2 ay kuyuda bekletilen kestane satışa hazır hale geliyor.

        - 750 ton kestane rekoltesi bekleniyor

        Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, ilçede sarı aşlama, ışıklar ve kara kestane türlerinde üretim yapıldığını belirterek, "Ekim ayı sonu itibariyle kestane hasadına başlandı. Bu yıl özellikle bahar aylarında yağış olması kestanede rekoltesini arttırdı. Demirci'de bu yıl 750 ton civarı kestane rekoltesi bekliyoruz. Damarlı bir yapıya sahip olan kestanemiz şekerleme yapan firmalar tarafından da özellikle tercih ediliyor." dedi.

        74 yaşındaki kestane üreticisi Şevket Sevim de kestanenin bakımı zor bir ürün olduğunu ifade etti.

        Kestaneyi topladıktan sonra kozalağı ile toprak kuyularda sakladıklarını anımsatan Sevim, "Kestanenin toplandıktan sonra yenebilmesi için yaklaşık 2 ay eğrelti otu ile kuyuda beklerse güzel olur. İklim şartları değişti. Kestane fidanı susuz yetişmesi zor oluyor. Bahar aylarında ağacını bakımını yapar, doğal gübre atarak hasada hazırlarız." diye konuştu.

        Hatice Şahin de bu yıl bereketli bir sezon beklediklerini dile getirdi.

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