Manisa'da sosyal medyada silah teşhir eden 14 kişi yakalandı
Manisa'da, sosyal medya üzerinden silah teşhir ettiği belirlenen 14 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Manisa'da, sosyal medya üzerinden silah teşhir ettiği belirlenen 14 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalarda sosyal medya üzerinden silah paylaşımı yapan 14 kişi tespit edildi.
Aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 48 kartuş, fişek ile uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat gele geçirildi.
Yakalanan 14 şüpheliyle ilgili adli işlemlere başlatıldı.