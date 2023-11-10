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        Alaşehir'de seyir halindeki midibüs yandı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yanan midibüs kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 08:15 Güncelleme: 10.11.2023 - 08:15
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        Alaşehir'de seyir halindeki midibüs yandı
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yanan midibüs kullanılamaz hale geldi.

        Hacıbey Mahallesi 1. Sokak'ta seyreden M.Ö. idaresindeki 45 J 4967 plakalı midibüsten dumanlar çıkmaya başladı.

        Durumu fark eden sürücü, yolcunun bulunmadığı midibüsü durdurarak kendisini dışarı attı. Bir süre sonra motor kısmından alev alan araç, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

        Kimsenin yaralanmadığı yangında midibüs tamamen kullanılamaz hale geldi.

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