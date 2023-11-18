Manisa jandarması vatandaşları dolandırıcılığa karşı bilgilendirdi

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timleri il genelinde vatandaşları dolandırıcılara karşı bilgilendirdi.

Manisa'nın 17 ilçesindeki 145 mahallede 8 bin vatandaşa yönelik düzenlenen bilgilendirme etkinliğinde son dönemde artan sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemleri anlatıldı.

Bu tür durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istenilen vatandaşların, herhangi bir dolandırıcılık şüphesi ile karşılaştıklarında kolluk birimlerine başvurmaları gerektiği hatırlatıldı.

Jandarma asayiş timleri, bilgilendirme faaliyetiyle ilgili vatandaşlara bilgilendirme broşürleri de dağıtarak, mahallelerin çeşitli yerlerine uyarıcı afişler astı.