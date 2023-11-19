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        GÜNCELLEME - Manisa'da bir apartmandaki asansörde anne ile kızının cesedi bulundu

        Manisa'nın Salihli ilçesinde anne ile kızı oturdukları apartmanın asansöründe öldürülmüş halde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 13:13 Güncelleme: 19.11.2023 - 13:13
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        GÜNCELLEME - Manisa'da bir apartmandaki asansörde anne ile kızının cesedi bulundu
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde anne ile kızı oturdukları apartmanın asansöründe öldürülmüş halde bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Kocaçeşme Mahallesi'ndeki binada oturan bir kişi, zemin kata inmek için asansör çağırdı.

        Apartman sakini, asansör kabininde, aynı binada oturan komşuları Devrim Güler (48) ile kızı Doğa Etyemez'in (18) hareketsiz yattığını gördü.

        Olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri, Güler ile Etyemez'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cenazeler, olay yerinde polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından otopsi işlemi için Salihli Devlet Hastanesi'ne ardından da İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        - Boğularak öldürülmüşler

        Yapılan ön incelemede, vücutlarında ateşli silah ve kesici alet izi bulunmayan anne ve kızın, boğularak öldürüldüğü belirlendi.

        Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında zanlının, ilçede çiftçilik yapan ve sabah saatlerinde Ankara'ya gittiği belirlenen komşuları A.Y. olduğu tespit edildi.

        A.Y, polis ekiplerince Ankara'da gözaltına alındı.

        Zanlının işlemin ardından Salihli'ye getirileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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