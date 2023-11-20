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        Alaşehir'de hırsızlık şüphelisi yakalandı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hırsızlık olaylarına karıştığı belirtilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 12:15 Güncelleme: 20.11.2023 - 12:15
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        Alaşehir'de hırsızlık şüphelisi yakalandı
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hırsızlık olaylarına karıştığı belirtilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alaşehir ve Salihli ilçeleri ile Denizli'de gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının faili olduğu belirlenen H.Ş'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphenin üst aramasında uyuşturucu kullanma aparatı da ele geçirildi.

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