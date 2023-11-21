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        Manisa'da çocuğun sürücü koltuğuna oturduğu otomobil duvara çarptı

        Salihli'de sürücü koltuğuna oturan çocuğun gaza basması sonucu savrulan otomobil duvara çarptı, kaza anını güvenlik kamerası kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 20:00 Güncelleme: 21.11.2023 - 20:00
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        Manisa'da çocuğun sürücü koltuğuna oturduğu otomobil duvara çarptı
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        Salihli'de sürücü koltuğuna oturan çocuğun gaza basması sonucu savrulan otomobil duvara çarptı, kaza anını güvenlik kamerası kaydetti.

        Otomobiliyle İzmir-Ankara kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna gelen sürücü, istasyon girişine aracını park etti.

        Sürücü, araçtan ayrıldığı sırada otomobilde bulunan 12 yaşındaki oğlu, sürücü koltuğuna geçti.

        Çocuğun çalıştırdığı otomobil, geriye doğru hareket etti. Bu sırada durumu fark eden ve otomobile koşan sürücünün çabasına karşın savrulan araç, istasyon duvarına çarptı.

        Sürücünün ezilme tehlikesi yaşadığı olayda yaralanan olmadı.

        Otomobilin duvara çarptığı anları istasyonun güvenlik kamerası kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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