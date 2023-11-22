Manisa'da yol ve kaldırım ihlali denetimi Manisa'da yol ve kaldırım ihlalleri ile ilgili özel denetim yapıldı.

Manisa'da yol ve kaldırım ihlalleri ile ilgili özel denetim yapıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve belediye zabıta ekiplerinin, şehirde yol ve kaldırım ihlaliyle ilgili yaptığı denetimde 321 işletme sahibine kaldırım ve yol üzerine araç, masa, sandalye gibi eşyaların konulmaması yönünde uyarı ve bilgilendirme yapıldı.

Kontrollerde ayrıca yaya yolu, kaldırım ve geçiş yollarına park etmiş 25 araca 10 bin 900 lira idari para cezası uygulandı, bir araç da trafikten men edildi.