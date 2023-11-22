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        Manisa'da polis, öğrencilere "siber zorbalığa" karşı eğitim verdi

        Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki 3 okulda öğrencilere siber zorbalığa karşı eğitim verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 13:53 Güncelleme: 22.11.2023 - 13:53
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        Manisa'da polis, öğrencilere "siber zorbalığa" karşı eğitim verdi
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        Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki 3 okulda öğrencilere siber zorbalığa karşı eğitim verdi.

        Fatih-Vefik Kitapçıgil İlkokulu, Murat German Ortaokulu ve Manisa Fen Lisesinde "SİBERAY programı" kapsamında düzenlenen eğitimlerden, 700'e yakın öğrenci yararlandı.

        Eğitimlerde güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık ve teknoloji bağımlılığı gibi konular hakkında bilgiler verildi.

        Öğrencilere broşürler dağıtıldı, okullara bilgilendirici afişler asıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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