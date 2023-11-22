Manisa'da polis, öğrencilere "siber zorbalığa" karşı eğitim verdi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki 3 okulda öğrencilere siber zorbalığa karşı eğitim verdi.

Fatih-Vefik Kitapçıgil İlkokulu, Murat German Ortaokulu ve Manisa Fen Lisesinde "SİBERAY programı" kapsamında düzenlenen eğitimlerden, 700'e yakın öğrenci yararlandı.

Eğitimlerde güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık ve teknoloji bağımlılığı gibi konular hakkında bilgiler verildi.

Öğrencilere broşürler dağıtıldı, okullara bilgilendirici afişler asıldı.