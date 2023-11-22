Kansere yenik düşen Alaşehirli öğretmenin cenazesi toprağa verildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kanser hastalığı sonucu 42 yaşında hayatını kaybeden Alaşehir Fatih İlkokulu Anaokulu öğretmeni Didem Keziban Köse, son yolculuğuna uğurlandı.

Yaklaşık 1 yıldır kanser tedavisi gören 1 çocuk annesi Didem Keziban Köse, dün gece tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alaşehir Pazar Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Köse'nin ailesinin yanı sıra Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş ile Köse'nin öğretmen arkadaşları katıldı.

Cenaze, kılınan namazın ardından Tepeköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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