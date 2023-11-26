Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        AK Parti Manisa İl Teşkilatı, temayül yoklaması düzenledi

        AK Parti Manisa İl Başkanlığı, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere yönelik temayül yoklaması düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 15:30 Güncelleme: 26.11.2023 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Manisa İl Teşkilatı, temayül yoklaması düzenledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Manisa İl Başkanlığı, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere yönelik temayül yoklaması düzenledi.

        Atatürk Spor Salonu'ndaki temayül yoklamasında, delegeler, elektronik ortamda oylarını kullanıyor.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, AK Parti olarak 81 ilde temayül yoklamalarıyla yerel seçim çalışmalarına başladıklarını söyledi.

        Temayül yoklamalarının AK Parti'nin teşkilat kültürünün önemli bir parçası olduğunu kaydeden İleri, "2024'te yapılacak yerel seçimlerde 'Türkiye Yüzyılı'na yakışır şehirleri hayata geçirmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, AK Parti belediyeciliğini vatandaşlarla buluşturmak amacıyla çalışıyoruz. Bunun için son derecek kararlıyız ve elimizden gelen en büyük çabayla bu istikamette çalışıyor olacağız." ifadelerini kullandı.

        Ömer İleri, temayül yoklamalarının sistematik ve düzenli yapıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Bu da AK Parti teşkilatlarının organizasyon tecrübesinin ve kültürünün ayrı bir tezahürü olsa gerek. Hakikaten saat 10.00'dan itibaren büyük bir sükunet içinde delegelerimiz buraya geldiler, tercihlerini belirtmeye başladılar. Teknolojinin son imkanlarını da kullanarak, inşallah bu süreç sonucu ortaya çıkan değerlendirmeleri ilerleyen aşamalarda hesaba katıyor olacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. İlerdeki güzel sürecin habercisidir diye düşünüyorum. Keyifle güzel bir organizasyon kapsamında teşkilat üyelerimiz bir araya geldi, bunun da mutluluğunu yaşıyoruz."

        Manisa'da da 3 bine yakın delegenin 63 belediye başkan aday adayı için görüş belirteceğini aktaran İleri, "Şu ana kadar önemli ölçüde katılım sağlandı. İnşallah saat 16.00 itibarıyla süreci tamamlamış olacağız. Genel merkezimizde de e-temayül sonuçları anında belirlenmiş olacak." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
        İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Fırtına Sinop'ta can aldı!
        Fırtına Sinop'ta can aldı!
        Seçil Erzan'ın banka kasasındaki altınlara el konuldu
        Seçil Erzan'ın banka kasasındaki altınlara el konuldu
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        İlk kullanıcısı kadın pilot oldu
        İlk kullanıcısı kadın pilot oldu
        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Zeren'in öldüğü yurt asansörünün güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış
        Zeren'in öldüğü yurt asansörünün güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        "7 Ekim'den sonra zor günler yaşadık"
        "7 Ekim'den sonra zor günler yaşadık"
        İsmail Kartal kararını verdi!
        İsmail Kartal kararını verdi!
        'Kan ve Gül' itirafı
        'Kan ve Gül' itirafı
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        3 gündür kayıptı, barakada ölü bulundu!
        3 gündür kayıptı, barakada ölü bulundu!
        "Karabasan gibi çöktüler"
        "Karabasan gibi çöktüler"
        Hava taksi projeleri son virajda!
        Hava taksi projeleri son virajda!
        Yeni soruşturma! Semih Kaya hakkında şok iddialar!
        Yeni soruşturma! Semih Kaya hakkında şok iddialar!
        Üçlü enfeksiyon grip, RSV ve Covid-19'a dikkat!
        Üçlü enfeksiyon grip, RSV ve Covid-19'a dikkat!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Manisa Büyükşehir Belediyespor, Anadolu Efes deplasmanında
        Manisa Büyükşehir Belediyespor, Anadolu Efes deplasmanında
        FETÖ'den aranan ihraç hakim tutuklandı
        FETÖ'den aranan ihraç hakim tutuklandı
        FETÖ'den aranan eski hakim Manisa'da yakalandı
        FETÖ'den aranan eski hakim Manisa'da yakalandı
        Manisa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
        Manisa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
        Manisa FK lider Eyüpspor'un misafiri olacak
        Manisa FK lider Eyüpspor'un misafiri olacak
        Somaspor Play-Off aşkına
        Somaspor Play-Off aşkına