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        Manisa'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 11:03 Güncelleme: 11.12.2023 - 11:11
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        Manisa'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Karabörklü ve Dingiller mahallelerini bağlayan yolda F.A. yönetimindeki 45 HB 3568 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ö.A. idaresindeki 45 AGA 482 minibüs çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kazada araçlardaki 7 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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