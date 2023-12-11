Manisa'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Karabörklü ve Dingiller mahallelerini bağlayan yolda F.A. yönetimindeki 45 HB 3568 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ö.A. idaresindeki 45 AGA 482 minibüs çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada araçlardaki 7 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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