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        Akhisar'da 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı

        Akhisar'da jandarma ekipleri, ilçedeki 4 hırsızlık olayının şüphelisini yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 13:30 Güncelleme: 14.12.2023 - 13:30
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        Akhisar'da 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı
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        Akhisar'da jandarma ekipleri, ilçedeki 4 hırsızlık olayının şüphelisini yakaladı.

        Farklı tarihlerdeki hırsızlık ihbarlarıyla ilgili çalışma başlatan Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ve JASAT ekipleri, motosiklet, inşaat pano ve tahtası ile zeytin ve zeytinyağı çaldıkları suçlamasıyla 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin adreslerinde bulunan bazı çalıntı eşyalar, sahiplerine teslim etti.

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