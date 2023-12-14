Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa JAK timi, Spil Dağı'nda kurtarma tatbikatı yaptı

        Manisa'da, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tim Komutanlığı ekipleri, Spil Dağı'ndaki Sarıkayalar mevkisinde sarp kayalıkta mahsur kalan dağcıyı kurtarma tatbikatı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 17:07 Güncelleme: 14.12.2023 - 17:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa JAK timi, Spil Dağı'nda kurtarma tatbikatı yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'da, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tim Komutanlığı ekipleri, Spil Dağı'ndaki Sarıkayalar mevkisinde sarp kayalıkta mahsur kalan dağcıyı kurtarma tatbikatı yaptı.

        Senaryo gereği, Sarıkaya Mahallesi yakınlarında bir dağcının sarp kayaların bulunduğu bölgede tırmanış yaptığı sırada halat üzerinde asılı vaziyette mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığına bağlı JAK timi sevk edildi.

        Mahsur kalan dağcının asılı kaldığı noktaya halatla ulaşan JAK timi, kurtardıkları kişiyi sağlık ekiplerine teslim etti.

        Zorlu tatbikat, dron ile de görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı gelmiştir
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı gelmiştir
        Bakan Tunç: Hakeme saldırı iddianamesi hazır
        Bakan Tunç: Hakeme saldırı iddianamesi hazır
        Montella'dan Arda Güler açıklaması!
        Montella'dan Arda Güler açıklaması!
        Avukatın paylaşımı savcının yerini değiştirdi!
        Avukatın paylaşımı savcının yerini değiştirdi!
        iOS 17.2 sonrası pil ömrü kısaldı mı?
        iOS 17.2 sonrası pil ömrü kısaldı mı?
        Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
        Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
        5 kat boya ve sıva katmanının altından çıktı
        5 kat boya ve sıva katmanının altından çıktı
        Katil: 13 Maktul: 12 yaşındaydı! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Katil: 13 Maktul: 12 yaşındaydı! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'ye dönüp teslim olmalı
        Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'ye dönüp teslim olmalı
        Balkanlar'dan geliyor! Soğuk ve kar yolda... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Balkanlar'dan geliyor! Soğuk ve kar yolda... İstanbul'a kar yağacak mı?
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        Saadet Partili Bitmez yaşamını yitirdi
        Saadet Partili Bitmez yaşamını yitirdi
        AFAD saat verdi! İstanbul ve Marmara için cuma alarmı!
        AFAD saat verdi! İstanbul ve Marmara için cuma alarmı!
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!
        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        İlk Türk uzay yolcusunun gidiş tarihi belli oldu
        İlk Türk uzay yolcusunun gidiş tarihi belli oldu
        "Çocuklarımı göstermiyorlar"
        "Çocuklarımı göstermiyorlar"

        Benzer Haberler

        Akhisarspor'da olağanüstü genel kurul kararı
        Akhisarspor'da olağanüstü genel kurul kararı
        Manisa'da kurt saldırısında 4 koyun öldü
        Manisa'da kurt saldırısında 4 koyun öldü
        Akhisar'da 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı
        Akhisar'da 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı
        Sarıgöl'de telef olan 4 koyunun kurtların saldırısına uğradığı iddiası
        Sarıgöl'de telef olan 4 koyunun kurtların saldırısına uğradığı iddiası
        Manisa'da kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
        Manisa'da kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
        Akhisarspor'da kongre tarihi netleşti
        Akhisarspor'da kongre tarihi netleşti