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        Akhisar'da iş yeri kurşunlama olayıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde 16 Aralık'ta bir iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili yakalanan 2 kişi, cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 10:49 Güncelleme: 23.12.2023 - 10:49
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        Akhisar'da iş yeri kurşunlama olayıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde 16 Aralık'ta bir iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili yakalanan 2 kişi, cezaevine gönderildi.

        Kethüda Mahallesi 21 Sokak üzerindeki bir iş yerinin 16 Aralık gecesi kurşunlanması olayıyla ilgili soruşturma yürüten polis ekipleri, şüphelilerin V.Ö. ve M.E olduğunu tespit etti.

        Şüpheliler, suç aleti ruhsatsız silah ve mermileriyle birlikte yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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