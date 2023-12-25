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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 16:09 Güncelleme: 25.12.2023 - 16:09
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:MüminÖzkasap

        Hakemler: Burak Olcar, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Şenol Bektaş

        Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Bedirhan Altunbaş, Graovac, Tugay Kacar, Furkan Mehmet Doğan, Gakpa (Dk. 82 Bekir Karadeniz), Oğuz Gürbulak (Dk. 79 Muhammed Enes Kiprit), Burak Altıparmak, Diallo (Dk. 88 Doğukan Emeksiz), Topalli (Dk. 79 Tabla), Sandro Lima

        ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Tokotaev, Semih Karadeniz, Mehmet Yiğit, Ndiaye, Barış Gök, Cumali Bişi, Barış Ekincier (Dk. 75 Seyit Gazanfer), Abdullah Aydın (Dk. 65 Adem Eren Kabak), Thill (Dk. 88 Hüseyin Erkan), Mert Çapar (Dk. 65 Toure), Muhammet Arslantaş

        Goller: Dk. 6 Gakpa (penaltıdan) (Manisa FK), Dk. 15 Thill (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 5 Mehmet Yiğit, Dk. 17 Barış Gök, Dk. 89 Tokotaev (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor)

        MANİSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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