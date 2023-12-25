Stat:MüminÖzkasap

Hakemler: Burak Olcar, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Şenol Bektaş

Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Bedirhan Altunbaş, Graovac, Tugay Kacar, Furkan Mehmet Doğan, Gakpa (Dk. 82 Bekir Karadeniz), Oğuz Gürbulak (Dk. 79 Muhammed Enes Kiprit), Burak Altıparmak, Diallo (Dk. 88 Doğukan Emeksiz), Topalli (Dk. 79 Tabla), Sandro Lima

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Tokotaev, Semih Karadeniz, Mehmet Yiğit, Ndiaye, Barış Gök, Cumali Bişi, Barış Ekincier (Dk. 75 Seyit Gazanfer), Abdullah Aydın (Dk. 65 Adem Eren Kabak), Thill (Dk. 88 Hüseyin Erkan), Mert Çapar (Dk. 65 Toure), Muhammet Arslantaş

Goller: Dk. 6 Gakpa (penaltıdan) (Manisa FK), Dk. 15 Thill (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor)

Sarı kartlar: Dk. 5 Mehmet Yiğit, Dk. 17 Barış Gök, Dk. 89 Tokotaev (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor)

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