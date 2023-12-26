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        Manisa'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı

        Manisa'da terör örgütü PKK üyesi oldukları ve propagandası yaptıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 17:17 Güncelleme: 26.12.2023 - 17:36
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        Manisa'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı
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        Manisa'da terör örgütü PKK üyesi oldukları ve propagandası yaptıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.

        Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında yurt dışında silahlı faaliyet yürüttükleri ve sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları suçlamasıyla biri yabancı uyruklu 10 zanlı yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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