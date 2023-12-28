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        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Manisa İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, derslik başına düşen öğrenci sayısının ilköğretimde 21, ortaöğretimde 23'e düştüğünü söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 13:36 Güncelleme: 28.12.2023 - 13:36
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        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Manisa İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, derslik başına düşen öğrenci sayısının ilköğretimde 21, ortaöğretimde 23'e düştüğünü söyledi.

        Manisa ziyareti kapsamında Vali Enver Ünlü'yü ziyaret eden Tekin, valilik özel defterini imzaladı.

        Yusuf Tekin, daha sonra, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

        Toplantının ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen Tekin, sözlerine Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'nde şehit olan askerler ile Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 7 aracın karıştığı kazada ölenler için başsağlığı dileyerek başladı.

        Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili illerde yapılan çalışmaları yerinde görmeyi gelenek haline getirdiklerini kaydeden Tekin, haziran ayından bu yana 40'ın üzerinde toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Toplantıların ardından yapılması gerekenlere ilişkin kararların alındığını dile getiren Tekin, "Ayrıca geçtiğimiz hafta itibarıyla da farklı uygulamalar başlattık. Genel müdür arkadaşlarımız, birim amirlerimiz Anadolu'nun ücra köşelerindeki ilçe merkezlerine giderek kendi genel müdürlükleriyle ilgili okullarda, oradaki ilçe müdürü arkadaşımızla birlikte değerlendirmeler yapıyor. Yani 81 ilin tamamında bütün ilçeler, ocak ayı sonuna kadar inşallah hepsinde bütün toplantılarımızı yapmış olacağız." dedi.

        - "Derslik ve öğretmen sayısı iki kattan fazla arttı"

        Manisa'nın durumunu görmek ve eksikleri tespit etmek için 8-10 kişilik ekiple kente geldiklerini kaydeden Tekin, şöyle konuştu:

        "İl Milli Eğitim Müdürümüzle sunumuyla Manisa'nın değerlendirmesini yapmış olduk. Şöyle kabaca rakamlar üzerine konuşacak olursak, normal koşullarda Manisa özelinde 2002 yılı itibarıyla karşılaştırdığımızda öğrenci sayısı yaklaşık yüzde 25 artmış. Buna rağmen öğretmen sayımız yaklaşık yüzde 100 artmış. Derslik sayımız yine yüzde 50'nin üzerinde, yüzde 60'a yakın artmış durumda. Şunun için bunları söyledim; bazen bu rakamları söylediğimizde 'Derslik yaptınız ama öğrenci sayısı da arttı' eleştirileriyle karşı karşıya kalıyoruz. Özellikle bu oranı veriyorum. Öğrenci sayısı yaklaşık yüzde 25 oranında artarken, derslik ve öğretmen sayısı itibarıyla iki katından fazla bir artış var."

        - "Başka ülkede olsa 'Devrim yapılmış' denir"

        Yusuf Tekin, derslik başına düşen öğrenci sayısının ilköğretimde 21, ortaöğretimde 23'e düştüğünü belirterek, şunları kaydetti:

        "Başka bir ülkede bu kadar büyük bir gelişme olduğunu görsek 'Devrim yapılmış' denir. Bizde de bu anlamda gerçekten çok ciddi bir atılım yapılmış oldu. Nitekim bu fiziki kapasiteyle ilgili şeyler uluslararası raporlarda da sık sık zikrediliyor. En son yayınlanan OECD raporunda da Türkiye'de eğitim öğretim imkanları açısından fiziki altyapı itibarıyla gözle görünür bir artış olduğu ve OECD ortalamalarının üzerine çıktığı tespit edilmiş durumda. Bu güzel bir şey."

        Tekin, Manisa'da il genelinde devam eden yatırımların proje bedelinin 3,5 milyar lira civarında olduğunu da sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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