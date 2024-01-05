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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, AK Parti Manisa İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Manisa İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 18:52 Güncelleme: 05.01.2024 - 18:52
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, AK Parti Manisa İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Manisa İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi.

        Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, gün boyunca ilde Bakanlığının devam eden ve tamamlanan projelerini incelediğini, planladıkları çalışmaları yerinde gördüklerini, ihtiyaçları belirleyip istişarelerde bulunduklarını söyledi.

        Mart ayında gerçekleştirilecek yerel seçimlerin önemine değinen Uraloğlu, Cumhur İttifakı belediyeciliği ile Manisa'da hizmetlerin kalitesini ve hızını biraz daha arttıracaklarını ifade etti.

        Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Manisa'ya bütün imkanlarıyla destek vereceklerini sözlerine ekledi.

        Konuşmanın ardından ziyaret basına kapalı devam etti.

        Bakan Uraloğlu, ziyaret sonrasında kentten ayrıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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