Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarın Casademont Zaragoza'yı konuk edecek Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur M Grubu 3. maçında yarın İspanyol ekibi Casademont Zaragoza'yı konuk edecek

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur M Grubu 3. maçında yarın İspanyol ekibi Casademont Zaragoza'yı konuk edecek

Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Maçın hazırlıklarını başantrenör Hakan Demir yönetiminde sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor'da sakatlıkları devam eden John Roberson ve Sinan Sağlam dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Grubun diğer müsabakasında ise Çekya'nın ERA Nymburk ile Fransa'nın BCM Gravelines Dunkerque takımı karşılaşacak.

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda ilk kez mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, ikinci turdaki ilk iki maçında sahadan yenik ayrılmıştı.