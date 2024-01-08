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        Manisa'da 7 ayda iki kez yangın çıkan geri dönüşüm tesisi mühürlendi

        Manisa Valiliği, dün yangın çıkan geri dönüşüm tesisinin mühürlendiğini, tesisin tasfiye sürecinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yürütüleceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 14:44 Güncelleme: 08.01.2024 - 14:44
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        Manisa'da 7 ayda iki kez yangın çıkan geri dönüşüm tesisi mühürlendi
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        Manisa Valiliği, dün yangın çıkan geri dönüşüm tesisinin mühürlendiğini, tesisin tasfiye sürecinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yürütüleceğini bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde dün çıkan ve müdahale sonucu söndürülen yangınla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

        Yangın ve sonrasında bölgede yapılan ölçümlerde çevre ve insan sağlığını olumsuz etkileyen bir durumun saptanmadığının bildirildiği açıklamada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çevre izin ve lisansı iptal edilen tesisin Valilik oluruyla mühürlendiği ifade edildi.

        Tesisin tasfiye sürecinin ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yürütüleceği kaydedildi.

        - Yangın

        Muradiye OSB'deki tesiste 22 Haziran 2023'te çıkan yangın 19 saatte helikopter desteğiyle söndürülebilmiş, aynı tesiste dün de saat 14.00 sıralarında çıkan yangın kısa sürede söndürülmüştü. İlk yangının ardından tesisin çevre izin ve lisansının iptali için çalışma başlatılmıştı.

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