Manisa ve İzmir'de, terör örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı

Manisa ve İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa İI Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve İzmir MİT Başkanlığınca terör örgütüne yönelik yürütülen çalışma kapsamında N.G, Y.İ, R.G, O.G, K.G. ve R.Ç. hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yapılan aramalarda 1265 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Suçtan elde edildiği değerlendirilen 119 bin lira ile şüphelilere ait 5 cep telefonuna el kondu.

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