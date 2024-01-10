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        Manisa ve İzmir'de, terör örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı

        Manisa ve İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 16:01 Güncelleme: 10.01.2024 - 16:05
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        Manisa ve İzmir'de, terör örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı
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        Manisa ve İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Manisa İI Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve İzmir MİT Başkanlığınca terör örgütüne yönelik yürütülen çalışma kapsamında N.G, Y.İ, R.G, O.G, K.G. ve R.Ç. hakkında gözaltı kararı verildi.

        Şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Yapılan aramalarda 1265 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Suçtan elde edildiği değerlendirilen 119 bin lira ile şüphelilere ait 5 cep telefonuna el kondu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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