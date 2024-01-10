Manisa'da gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldüren kişi intihar etti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

İlçede emlakçılık yapan Osman Davras (48), bir süredir gönül ilişkisi yaşadığı, Acarlar Mahallesi'nde giyim mağazası bulunan Özge Gülenyüz'ün (34) iş yerine gitti.

Burada Gülenyüz'ü tabancayla öldüren Davras, aynı silahla intihar etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Gülenyüz ile Davras'ın hayatlarını kaybettiklerini belirledi.

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