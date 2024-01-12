Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Spil Dağı'nda yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Manisa'da, kar yağışının etkili olduğu Spil Dağı Milli Parkı'nda, yaban hayvanlarına yem desteğinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 16:25 Güncelleme: 12.01.2024 - 16:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Spil Dağı'nda yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Manisa'da, kar yağışının etkili olduğu Spil Dağı Milli Parkı'nda, yaban hayvanlarına yem desteğinde bulundu.

        Yılkı atları ve kızıl geyiklerin yanı sıra birçok yaban hayvanının yaşam sürdüğü Spil Dağı'ndaki farklı noktalara 2 ton yonca ile 200 kilogram ekmek bırakıldı.

        Yem çalışmasının hedefine ulaşıp ulaşmadığının ekiplerce takip edileceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Emekli maaşlarına ilişkin çalışma var"
        "Emekli maaşlarına ilişkin çalışma var"
        Seçil Erzan: MASAK herkesin hesaplarını incelesin!
        Seçil Erzan: MASAK herkesin hesaplarını incelesin!
        CANLI | Özbek'ten flaş açıklamalar!
        CANLI | Özbek'ten flaş açıklamalar!
        İş insanını öldüren caninin cezası açıklandı!
        İş insanını öldüren caninin cezası açıklandı!
        BankAVM!
        BankAVM!
        ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerini vurdu
        ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerini vurdu
        Rade Krunic, İstanbul'da!
        Rade Krunic, İstanbul'da!
        Bakan Özhaseki'den 1 bölgemiz için kar uyarısı!
        Bakan Özhaseki'den 1 bölgemiz için kar uyarısı!
        Ayasofya'da yeni düzenleme başlıyor
        Ayasofya'da yeni düzenleme başlıyor
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı açıklayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı açıklayacağız
        MHK'den VAR ve hakem değişiklikleri!
        MHK'den VAR ve hakem değişiklikleri!
        "İçerideki kavga!"
        "İçerideki kavga!"
        'Mansur başkan ile sıkıntım olmadı, asla olmaz'
        'Mansur başkan ile sıkıntım olmadı, asla olmaz'
        İsrail'e 'soykırım davası'nda kritik gün
        İsrail'e 'soykırım davası'nda kritik gün
        "Elektronik ödemeleri takibe aldık"
        "Elektronik ödemeleri takibe aldık"
        Aylardır aranıyordu... Nihayet bulundu
        Aylardır aranıyordu... Nihayet bulundu
        Yine, yeniden! Pandemi tedbirleri geri dönüyor
        Yine, yeniden! Pandemi tedbirleri geri dönüyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Zorunlu trafik sigortasına yüzde 10 zam
        Zorunlu trafik sigortasına yüzde 10 zam

        Benzer Haberler

        CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da toplu açılış törenine katıldı
        CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da toplu açılış törenine katıldı
        Özgür Özel: Emeklilerin hepsi ne CHP'lidir ne İYİ Partilidir ne de bir siya...
        Özgür Özel: Emeklilerin hepsi ne CHP'lidir ne İYİ Partilidir ne de bir siya...
        Salihli'de firari hükümlü yakalandı
        Salihli'de firari hükümlü yakalandı
        Özgür Özel: Emeklilerin hepsi ne CHP'lidir ne İYİ Partilidir ne de bir siya...
        Özgür Özel: Emeklilerin hepsi ne CHP'lidir ne İYİ Partilidir ne de bir siya...
        Somaspor, Cemil ve Yağızcan'ı renklerine bağladı
        Somaspor, Cemil ve Yağızcan'ı renklerine bağladı
        Manisa FK'ya Azerbaycanlı sağ bek
        Manisa FK'ya Azerbaycanlı sağ bek