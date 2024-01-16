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        Manisa FK, savunma oyuncusu Bartu Göçmen'i transfer etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinde Manisa FK, 21 yaşındaki savunma oyuncusu Bartu Göçmen'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 17:57 Güncelleme: 16.01.2024 - 18:02
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        Manisa FK, savunma oyuncusu Bartu Göçmen'i transfer etti
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinde Manisa FK, 21 yaşındaki savunma oyuncusu Bartu Göçmen'i kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre Hes İlaç Afyonspor'dan transfer edilen Bartu Göçmen ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Bartu Göçmen, "Manisa Futbol Kulübü forması giyeceğim için heyecanlıyım. Her genç oyuncu gibi ben de burada çok çalışarak ve gelişerek takımıma en üst düzeyde katkı vermek istiyorum." dedi.

        Futbol Şube Sorumlusu Erdem Özkan da, Bartu Göçmen'in genç ve gelecek vadeden bir isim olduğunu belirterek, "Burada gelişim göstererek daha üst seviyelere çıkacaktır. Takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Hem kendisi hem de kulübümüz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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