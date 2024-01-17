Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.
Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bazı adreslere yaptığı baskınlarda 4 bin 820 uyarıcı hap, 67,29 gram sentetik uyuşturucu, 175,32 gram skunk, 25 gram uyarıcı hap kırıntısı, 3 sentetik ecza, ruhsatsız tabanca ile 8 adet fişek ele geçirildi.
Operasyonda A.C. (62), M.Y. (34), C.Y. (42) ve S.G. (23) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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