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        Manisa'da sahte internet sitesinden otomobil satışı dolandırıcılığı iddiasıyla 5 kişi tutuklandı

        Manisa merkezli 3 ilde, otomobil almak isteyenleri sahte internet sitesi üzerinden dolandırdığı iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 20:17 Güncelleme: 19.01.2024 - 20:23
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        Manisa'da sahte internet sitesinden otomobil satışı dolandırıcılığı iddiasıyla 5 kişi tutuklandı
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        Manisa merkezli 3 ilde, otomobil almak isteyenleri sahte internet sitesi üzerinden dolandırdığı iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

        Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı vatandaşların lüks araç üreten bir otomotiv firmasının çevrimiçi satış yaptığı internet sitesine ön ödeme yapıp, dolandırıldıkları iddiası üzerine çalışma başlattı.

        Yapılan incelemede sahte olduğu belirlenen söz konusu internet sitesinin, gerçeği gibi tasarlandığını ve 5 kişi tarafından kullanıldığını belirledi.

        Manisa merkezli, İzmir ve İstanbul'da operasyonla 3 kişi gözaltına alındı, 2 şüphelinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi.

        Adliyeye sevk edilen 3 zanlı ile başka suçtan tutuklu oldukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade veren 2 şüpheli tutuklandı.

        Dolandırıcıların, kurdukları sahte siteyi reklamlar vererek arama motoru sonuçlarında öne çıkarttığı, bu sayede çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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