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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 15:15 Güncelleme: 20.01.2024 - 15:15
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:Muradiye

        Hakemler:Kaan Büyükçil, Ziya Özorhon, Nazlı Çisil Güngör

        Manisa Büyükşehir Belediyespor: Russell 11, Cruz 9, Luther 9, Anderson 23, Terry 22, Ege Arar, Mustafa Baki Görür, Ayberk Olmaz, Dorukhan Engindeniz 6, Barış Çağan Özkan

        Galatasaray Ekmas: Walden 13, Sadık Emir Kabaca 2, Prepelic 12, McCormack 13, Göksenin Köksal, İsmet Akpınar 4, Halilovic 11, Bost 11, Samet Geyik, Buğrahan Tuncer 17

        1. Periyot: 17-19

        Devre: 38-41

        3. Periyot: 60-62

        Beş faulle çıkan: 38.21 Sadık Emir Kabaca (Galatasaray Ekmas)

        MANİSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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