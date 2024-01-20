Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Salon:Muradiye

Hakemler:Kaan Büyükçil, Ziya Özorhon, Nazlı Çisil Güngör

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Russell 11, Cruz 9, Luther 9, Anderson 23, Terry 22, Ege Arar, Mustafa Baki Görür, Ayberk Olmaz, Dorukhan Engindeniz 6, Barış Çağan Özkan

Galatasaray Ekmas: Walden 13, Sadık Emir Kabaca 2, Prepelic 12, McCormack 13, Göksenin Köksal, İsmet Akpınar 4, Halilovic 11, Bost 11, Samet Geyik, Buğrahan Tuncer 17

1. Periyot: 17-19

Devre: 38-41

3. Periyot: 60-62

Beş faulle çıkan: 38.21 Sadık Emir Kabaca (Galatasaray Ekmas)

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