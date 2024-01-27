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        Futbol: Trendyol 1. Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 15:43 Güncelleme: 27.01.2024 - 15:43
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:Manisa19 Mayıs

        Hakemler: Erdem Mertoğlu, Baran Eraslan, Emrah Ünal

        Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Sertan Taşqın, Graovac (Dk. 85 Diallo), Muhammet Ensar Akgün, Alberk Koç, Dokanovic, Burak Altıparmak, Bekir Karadeniz (Dk. 46 Sinan Osmanoğlu), Korenica (Dk. 46 Ofkir), Topalli, John Mary (Dk. 79 Sandro Lima)

        Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Celal Hanalp, Orhan Ovacıklı (Dk. 90+2 Yakup Kırtay), Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Ufuk Budak, Süleyman Koç (Dk. 58 Rosheuvel), Sefa Akgün (Dk. 58 Alican Özfesli), Özgür Sert (Dk. 75 Hasan Batuhan Artarslan), Muhammed Furkan Özhan (Dk. 90+2 Shala), Eren Tozlu

        Goller: Dk. 34 John Mary (Kendi kalesine), Dk. 89 Rosheuvel (Erzurumspor FK)

        Kırmızı kartlar: Dk. 43 Muhammet Ensar Akgün, Dk. 90+4 Sertan Taşqın (Manisa FK)

        Sarı kartlar: Dk. 69 Alberk Koç, Dk. 84 Dokanovic, Dk. 90 Burak Altıparmak (Manisa FK), Dk. 36 Sefa Akgün, Dk. 77 Rosheuvel (Erzurumspor FK)

        MANİSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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