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        Manisa FK - Erzurumspor FK maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında sahasında Erzurumspor FK'ye 2-0 mağlup olan Manisa FK'nin teknik direktörü Mustafa Dalcı, beklemedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını belirterek, sonraki maçlarda bu kaybı telafi etmek için mücadele edeceklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 16:18 Güncelleme: 27.01.2024 - 16:24
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        Manisa FK - Erzurumspor FK maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig’in 20. haftasında sahasında Erzurumspor FK’ye 2-0 mağlup olan Manisa FK’nin teknik direktörü Mustafa Dalcı, beklemedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını belirterek, sonraki maçlarda bu kaybı telafi etmek için mücadele edeceklerini söyledi.

        Dalcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakayı kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getirerek, sahada karşılaşabilecekleri bütün olumsuzluklarla yaşadıklarını ifade etti.

        Mağlubiyete bahana üretmeyeceklerini vurgulayan Dalcı, şunları söyledi:

        "Ne olursa olsun saha içerisinde çok ciddi bir mücadele vardı. İlk yarı özellikle 1-0 geriye düştük. En azından 11'e 11 kişi ikinci yarı içeriye girebilseydik ikinci yarıda başka bir oyun planımız olacaktı ama 10 kişi olunca belli şeyler zorlaşıyor. Ama ikinci yarı 11'e karşı 10 kişili oyunda yine aslında her şeyi arayan takım bizdik. Kendi sahamızda mağlup olduğumuz için gerçekten çok üzgünüz. Böyle bir mağlubiyet beklemiyorduk. Artık bunu unutmamız lazım. Dolayısıyla burada kaybettiğimiz bu üç puanı diğer maçlarda telafi etmemiz gerekiyor. Bunun farkındayız. Bunun bilincindeyiz."

        - Erzurumspor FK cephesi

        Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu da Manisa FK maçının kendileri için çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Ligin ikinci yarısında üçüncü karşılaşmanızı oynadık. Bunlar ligin çok önemli takımları. Bandırmaspor deplasmanı, Bodrumspor iç saha ve yine bu ligin hem sezon başı hem devre arası transferlerine baktığımız zaman çok önemli yatırımlar yapan Manisa FK ile oynadık. Bu üç maçı da gol yemeden bitirmek bizim adımıza çok önemli ve değerli." ifadelerini kullandı.

        Kutlu, müsabakayı pozisyon vermede bitirdiklerine işaret ederek, şöyle konuştu:

        "Rakip 10 kişi kalana kadar oyuna daha fazla hakimdik. Gol sayısını birden fazla yaptırabilirdik, değerlendiremediğimiz girmiş olduğumuz pozisyonlar vardı. Rakipten bir oyuncu atılınca biraz biz de 'skoru koruyalım, ne olur ne olmaz' düşüncesiyle biraz yumuşadık gibi geldi bana. Ama bu süreç içerisinde yine pozisyon vermeden bir iki tane pozisyon bulduk. Tabii ki bir organizasyonumuz, bir tekniğimiz ve taktik anlayışımız var. Ama bunların ötesinde oyuncu grubunun adanmışlığı var. Bu çok değerli. Hem Erzurum şehri için hem de Erzurumspor için çok önemli, çok karakterli oyuncular."

        Galibiyet için oyuncularını tebrik eden Kutlu, "İnşallah ligin kalan kısmında da bu performansımızı, bu isteğimizi sürdürürsek Erzurumspor güzel bir yerde bu ligi tamamlayacaktır. Önümüzdeki hafta da çok çok önemli bir maçımız var. Tabii ki bugün seviniyoruz, yarın iznimiz var. Ama ondan sonraki gün tekrar çok önemli bir müsabaka oynayacağız. Onun hazırlıklarımıza başlayacağız." diye konuştu.

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