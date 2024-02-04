Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:Muradiye
Hakemler:Fatih Arslanoğlu, Ali Şakacı, Duhan Köyiçi
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Russell 17, Cruz 30, Luther 8, Ege Arar 10, Anderson 7, Mustafa Baki Görür 3, Utku Yücedağ, Dorukhan Engindeniz, Terry 16, Barış Çağan Özkan
TOFAŞ: Winston 22, Tolga Geçim, Denmon, O'Brien 14, Wiley 21, Özgür Cengiz 9, Homesley 11, Batın Tuna, Ege Demir 4, Mustafa Kurtuldum 8
1. Periyot: 23-17
Devre: 42-36
3. Periyot: 58-58
MANİSA
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