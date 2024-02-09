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        Manisa FK, kaleci Erhan Erentürk'ü transfer etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, EMS Yapı Sivasspor'dan kaleci Erhan Erentürk'ü kiraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 20:22 Güncelleme: 09.02.2024 - 20:22
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        Manisa FK, kaleci Erhan Erentürk'ü transfer etti
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, EMS Yapı Sivasspor'dan kaleci Erhan Erentürk'ü kiraladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki kaleciyle sezona sonuna kadar kiralık sözleşme imzalandı.

        İmza töreninde konuşan Erentürk, "Kariyerim ve hedeflerim açısından çok doğru bir yerdeyim. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok çalışıp Manisa Futbol Kulübü ile büyük başarılar elde etmek istiyorum." dedi.

        Manisa FK Futbol Şube Sorumlusu Erdem Özkan da Erhan Erentürk'ün siyah-beyazlı ekibe büyük katkı sağlayacağını belirterek, "Erhan Erentürk, bu ligi iyi bilen tecrübeli bir kaleci. Manisa Futbol Kulübü formasıyla çok güzel işler yapacaktır. Takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Transferin hem Erhan kardeşimize hem de Manisa Futbol Kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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