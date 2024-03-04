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        Manisa'da horoz dövüştüren 51 kişiye para cezası uygulandı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir iş yerinde horoz dövüştürdükleri belirlenen 51 kişiye, 327 bin 675 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 11:57 Güncelleme: 04.03.2024 - 11:57
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        Manisa'da horoz dövüştüren 51 kişiye para cezası uygulandı
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir iş yerinde horoz dövüştürdükleri belirlenen 51 kişiye, 327 bin 675 lira ceza kesildi.

        Alaşehir'de, Y.K. adlı kişinin iş yerinde horoz dövüşü yaptırıldığı yönünde bilgi alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

        Ekipler, horoz dövüştürdükleri tespit edilen 51 kişiye 327 bin 675 lira ceza uyguladı.

        Dövüştürülen 20 horoz Alaşehir İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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