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        Manisalı aile 72 yıldır aynı lezzette pide yapıyor

        NURULLAH KALAY - Manisa'nın Demirci ilçesinde, 1952'de kurulan taş fırının sahibi aile, dededen kalma tarifi koruyarak pide yapmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 12:09 Güncelleme: 04.03.2024 - 12:09
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        Manisalı aile 72 yıldır aynı lezzette pide yapıyor
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        NURULLAH KALAY - Manisa'nın Demirci ilçesinde, 1952'de kurulan taş fırının sahibi aile, dededen kalma tarifi koruyarak pide yapmaya devam ediyor.

        Hacı Hasan Mahallesi'ndeki taş fırında, geleneksel yöntemlerle tahinli, şekerli, tahinli pekmezli, cevizli ve fındıklı pide üretiliyor.

        Fırının 60 yaşındaki ustası Şükrü Özsoy, dedesinden aktarılan hamur ve pide tariflerini oğullarıyla yaşatıyor. Sabah erken saatlerde işbaşı yapan Özsoy ve oğulları, fırını yakıp pide hamurlarını hazırlıyor. Onlarca yıldır değişmeyen tarifle yapılan pideleri almak isteyenler, sabahın erken saatlerinde fırının önünde kuyruk oluşturuyor.

        Şükrü Özsoy, AA muhabirine, dedesinin kurduğu fırının 72 yıldır ekmek kapıları olduğunu anlattı.

        Dedesinin, babası ve amcasını yetiştirdiğini, kendisinin de bu işi onlardan devraldığını ifade eden Özsoy, odun ateşinde pişirdiği pidelerin çok sevildiğini söyledi.

        Özsoy, pidelerin hamurunu ve içini, dedesinin amca ve babasına, onların da kendisine aktardığı gibi hazırladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Her gün sabah işe erken başlıyoruz. Tahinli pidenin yanında cevizli, şekerli ve fındıklı da yapıyoruz. İlkokula giderken başladım mesleğe. 10 yaşımdan bu yana yapıyorum fırıncılığı. Mesleği 2 oğlum birlikte yapıyoruz. Fırıncılığın tüm inceliklerini onlara da öğrettim. Dedem, babam ve çocuklarım ile mesleğimiz dördüncü kuşakta. Sağlığım el verdiği sürece de devam edeceğim."

        İlçe sakinlerinden Serdar Çınar da fırında yıllardır bir gelenek yaşatıldığını belirterek, "Biraz bekliyoruz, yoğun oluyor ama beklediğimize değiyor. Dışarıdan bu lezzeti bilenler 'bize de gönderebilir misin' diyorlar. Biz de onlara göndermeye gayret ediyoruz. Her evde kahvaltıda mutlaka Şükrü ustanın tahinli pidesi bulunur." diye konuştu.

        Semih Kırlı da bu fırındaki tahinli pidenin tadını başka yerde bulamadığını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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