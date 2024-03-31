MHP Grup Başkanvekili Akçay, oyunu Manisa'da kullandı

Erkan Akçay, gazetecilere yaptığı açıklamada, bunun, Türkiye Yüzyılı'nın ilk seçimleri olduğunu belirtti.

Akçay'a, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe ve partililer eşlik etti.

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

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