GÜNCELLEME - Manisa'da trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişi son yolculuğa uğurlandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde dün meydana gelen kazada ölen 4 kişinin cenazeleri Saruhanlı ilçesinde defnedildi.

Yakınları tarafından morgdan teslim alınan sürücü Nadi Çekin ile eşi Alime Çekin'in cenazeleri, Kayışlar Mahallesi'ne getirildi.

Çift için mahalle camisinin önünde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Cenazeye katılan, aynı kazada eşi Halime Yıldız Çekin ve 3 yaşındaki oğlu Ardes Aras Çekin'i kaybeden, Nadi Çekin'in yeğeni Yunus Çekin'in gözyaşlarına hakim olamadığı, ayakta durmakta zorlandığı gözlendi.

Cenazeler, mahalle mezarlığında defnedildi.

Aynı kazada hayatını kaybeden Hamide Yıldız Çekin (30) ve 3 yaşındaki oğlu Ardes Aras Çekin'in cenazeleri de ikindi namazı sonrası Saruhanlı ilçesine bağlı Kayışlar Mahallesi'nde toprağa verildi.

- Oy kullanmak için Saruhanlı'ya gitmişler

Kazada ölen Halime Yıldız Çekin'in Uşak'ın Eşme ilçesindeki devlet hastanesinde hemşire olduğu, Nadi ve Alime Çekin'in 3 yaşındaki Ardes Aras'a bakıcılık yaptığı, yerel seçimlerde oy kullanmak üzere Eşme'den Saruhanlı'ya geldikleri ve dönüş yolunda kaza yaptıkları öğrenildi.