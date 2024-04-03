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        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek, mazbatasını aldı

        CHP'den Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ferdi Zeyrek, törenle mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 18:05 Güncelleme: 03.04.2024 - 18:05
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        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek, mazbatasını aldı
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        CHP'den Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ferdi Zeyrek, törenle mazbatasını aldı.

        Manisa İl Seçim Kurulunun bulunduğu Adalet Sarayı'nda düzenlenen törende Ferdi Zeyrek, mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı İbrahim İltek'ten aldı.

        Zeyrek, yaptığı konuşmada, kampanya sürecinde hissetmediği heyecanı mazbata töreninde hissettiğini belirterek, "Bu bir hayaldi. Bu hayale önce bizler inandık sonra Manisa'mızdaki herkes inandı. Bu hayal gerçek oldu. Artık Manisa'mızda adil ve eşit bir hizmet anlayışı gelecek. Oy atan, atmayan, partili olan, olmayan herkesin başkanı olacağım." dedi.

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        Zeyrek, daha sonra görevi devralmak üzere Manisa Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına geçti.

        Partililer ve belediye çalışanları tarafından karşılanan Zeyrek, görevi eski başkan Cengiz Ergün'den devraldı.

        Ergün, Ferdi Zeyrek'i tebrik ederek görevinde başarılar diledi.

        Zeyrek de yarından itibaren hizmete başlayacağını dile getirerek, "İlerleyen günlerde şeffaf bir belediyeciliği göreceksiniz Manisa'da. Artık sitemizden bütün her şeyin, her ay nasıl kontrol edilebildiğini, ulaşılabilir bir belediye başkanı olduğumu göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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