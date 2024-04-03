Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek, mazbatasını aldı

CHP'den Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ferdi Zeyrek, törenle mazbatasını aldı.

Manisa İl Seçim Kurulunun bulunduğu Adalet Sarayı'nda düzenlenen törende Ferdi Zeyrek, mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı İbrahim İltek'ten aldı.

Zeyrek, yaptığı konuşmada, kampanya sürecinde hissetmediği heyecanı mazbata töreninde hissettiğini belirterek, "Bu bir hayaldi. Bu hayale önce bizler inandık sonra Manisa'mızdaki herkes inandı. Bu hayal gerçek oldu. Artık Manisa'mızda adil ve eşit bir hizmet anlayışı gelecek. Oy atan, atmayan, partili olan, olmayan herkesin başkanı olacağım." dedi.