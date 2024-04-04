Yunusemre Belediye Başkanı seçilen Balaban, mazbatasını aldı

Çerçi de Balaban'ı tebrik ederek, başarı diledi.

Burada görevi önceki başkan Mehmet Çerçi'den devralan Balaban, parti rozeti takmadan hizmet edeceğini söyledi. Balaban, kapılarının halka açık olacağını ifade ederek Yunusemre'ye layık olmak için gerekenleri yapacaklarını ifade etti.

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