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        Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, mazbatasını aldı

        Yeniden Refah Partisinden Selendi Belediye Başkanı seçilen Murat Daban, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 21:07 Güncelleme: 04.04.2024 - 21:07
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        Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, mazbatasını aldı
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        Yeniden Refah Partisinden Selendi Belediye Başkanı seçilen Murat Daban, görevine başladı.

        Daban, İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldı.

        Belediye hizmet binasına geçen Daban, yaptığı konuşmada yakasındaki parti rozetini çıkararak Türk bayrağı rozetini taktığını söyledi.

        Seçimlerde Selendi'nin kazandığını belirten Daban, "Artık bana düşen bu saatten sonra sizlere en iyi bir şekilde hizmet etmek, hizmetkarınız olabilmek. İnşallah daha önce de söylediğim gibi ilçemiz refahlı belediyeyle huzurlu belediyeyle, ahlaklı belediyeyle tanışacak." dedi.

        Daban, okunan duaların ardından başkanlık makamına geçerek tebrikleri kabul etti.

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