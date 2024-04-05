Turgutlu'da şehit aileleri ve gaziler için iftar düzenlendi
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, şehit aileleri ve gaziler iftarda bir araya geldi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, şehit aileleri ve gaziler iftarda bir araya geldi.
Kaymakamlık tarafından düzenlenen programda, Kaymakam Selami Kapankaya ve protokol üyeleri, şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.
Bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Kapankaya, "Hepinize devlet ve millet olarak şükran borçluyuz. Biz büyük bir aileyiz. Sizin derdiniz her zaman bizim derdimizdir. Sizin sevinciniz her zaman bizim sevincimizdir." dedi.
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