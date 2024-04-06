Manisa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Mustafa Batuk'un (64) kullandığı 45 ABG 214 plakalı motosiklet, Tırazlar Mahallesi'nde sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan ve ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Batuk, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
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