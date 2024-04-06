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        Manisa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 09:39 Güncelleme: 06.04.2024 - 09:39
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        Manisa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Mustafa Batuk'un (64) kullandığı 45 ABG 214 plakalı motosiklet, Tırazlar Mahallesi'nde sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan ve ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Batuk, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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