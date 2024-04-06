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        Alaşehir'in ilk kadın muhtarından belediye başkanına ziyaret

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ilk kadın muhtar olma başarısını yakalayan Dağhacıyusuf Mahallesi Muhtarı Emine Dönmez, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nu makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 10:23 Güncelleme: 06.04.2024 - 10:23
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        Alaşehir'in ilk kadın muhtarından belediye başkanına ziyaret
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ilk kadın muhtar olma başarısını yakalayan Dağhacıyusuf Mahallesi Muhtarı Emine Dönmez, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nu makamında ziyaret etti.

        Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 3 erkek rakibini geride bırakarak muhtar seçilen Emine Dönmez, göreve başlamasının ardından ilk ziyaretini Alaşehir Belediyesine yaptı.

        Ziyarette konuşan Belediye Başkanı Öküzcüoğlu, ilçede bir kadın muhtar olmasını çok istediklerini, bu hayali başaran Dönmez'e tebrik ettiğini belirtti.

        Öküzcüoğlu, "Bugün küçük gibi görülen bu başarının bizim için anlamı büyük. Yarınlar için de kadınların önünü açmış oldunuz." dedi.

        Emine Dönmez ise 2019 yerel seçimlerinde de aday olduğunu ancak az farkla kaybettiğini dile getirerek, "Ama yılmadım, bu seçimde kazandım. Başkanımız bizlere büyük ilgi gösterdi, destek olacağını söyledi. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz." dedi.

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