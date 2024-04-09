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        Manisa'da kamyonla çarpışan ATV'nin sürücüsü öldü

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde kamyonla ATV'nin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 20:20 Güncelleme: 09.04.2024 - 20:20
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        Manisa'da kamyonla çarpışan ATV'nin sürücüsü öldü
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde kamyonla ATV'nin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        C.N. (25) idaresindeki 45 P 5988 plakalı kamyon, Kızlaralanı Mahallesi kavşağında Emin Coşkun (72) yönetimindeki ATV ile çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ağır yaralanan ve Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Coşkun, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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