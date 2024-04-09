Manisa'da kamyonla çarpışan ATV'nin sürücüsü öldü
Manisa'nın Akhisar ilçesinde kamyonla ATV'nin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde kamyonla ATV'nin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
C.N. (25) idaresindeki 45 P 5988 plakalı kamyon, Kızlaralanı Mahallesi kavşağında Emin Coşkun (72) yönetimindeki ATV ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan ve Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Coşkun, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
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