Manisa'da kamyonetle çarpışan servis minibüsündeki 9 öğrenci yaralandı
Manisa'nın Selendi ilçesinde kamyonet ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 9 öğrenci yaralandı.
Manisa'nın Selendi ilçesinde kamyonet ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 9 öğrenci yaralandı.
Çortak Ömer Nimet Kahraman İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerini taşıyan H.E. idaresindeki 45 J 9679 plakalı minibüs, Omurlar Mahallesi yolunda karşı yönden gelen A.B'nin kullandığı 45 DP 961 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan 9 öğrenci ilçedeki devlet hastanesine kaldırıldı.
Kaymakam Halil İbrahim Okumuş, tedavi gören öğrencileri ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldı.
Öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
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