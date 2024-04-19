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        Manisa'da kamyonetle çarpışan servis minibüsündeki 9 öğrenci yaralandı

        Manisa'nın Selendi ilçesinde kamyonet ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 9 öğrenci yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 11:01 Güncelleme: 19.04.2024 - 11:01
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        Manisa'da kamyonetle çarpışan servis minibüsündeki 9 öğrenci yaralandı
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        Manisa'nın Selendi ilçesinde kamyonet ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 9 öğrenci yaralandı.

        Çortak Ömer Nimet Kahraman İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerini taşıyan H.E. idaresindeki 45 J 9679 plakalı minibüs, Omurlar Mahallesi yolunda karşı yönden gelen A.B'nin kullandığı 45 DP 961 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kazada hafif yaralanan 9 öğrenci ilçedeki devlet hastanesine kaldırıldı.

        Kaymakam Halil İbrahim Okumuş, tedavi gören öğrencileri ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldı.

        Öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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