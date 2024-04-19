Kaymakam Okumuş, Daban'ı ziyaret etti
Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, yerel seçimde belediye başkanı seçilen Murat Daban'ı ziyaret etti.
Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, yerel seçimde belediye başkanı seçilen Murat Daban'ı ziyaret etti.
Okumuş, Daban'a görevinde başarı diledi.
Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Daban da iş birliği içinde çalışacaklarını belirtti.
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