Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        İzmir'de 27 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı

        İzmir'de 27 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 15:40 Güncelleme: 19.04.2024 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzmir'de 27 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İzmir'de 27 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı geçiş düzenledikleri belirlenen M.O. ve H.O'yu takibe aldı.

        Şüphelilerin, düzensiz göçmenleri deniz yoluyla yurt dışına geçirecekleri bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, bir aracı İzmir'in Urla ilçesine bağlı Balıklıova Mahallesi yakınlarında durdurdu.

        Araçtaki 27 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilirken, şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji saat verdi! 45 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji saat verdi! 45 kent için "sarı" alarm!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Gözü kulağı transfere kapalı!
        Gözü kulağı transfere kapalı!
        15 yıl 6 ay hapis cezası vardı! Cinayet hükümlüsü yan daireye delik açmış!
        15 yıl 6 ay hapis cezası vardı! Cinayet hükümlüsü yan daireye delik açmış!
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        İsrail basını: İran'a saldırı uçaktan atılan roketlerle gerçekleşti
        İsrail basını: İran'a saldırı uçaktan atılan roketlerle gerçekleşti
        Yunan basınından flaş benzetme
        Yunan basınından flaş benzetme
        Yeniden yoğun bakımda
        Yeniden yoğun bakımda
        Tokat'ta depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
        Tokat'ta depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Müşteriyi silahla dövdü! Araçla takip edip rastgele ateş açtı!
        Müşteriyi silahla dövdü! Araçla takip edip rastgele ateş açtı!
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Kuaföre çocuğa cinsel istismardan 48 yıl hapis istendi!
        Kuaföre çocuğa cinsel istismardan 48 yıl hapis istendi!
        Anneannesinin başını duvara vurarak öldürdü!
        Anneannesinin başını duvara vurarak öldürdü!
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!
        Dışişleri'nden '"İsrail-İran" açıklaması
        Dışişleri'nden '"İsrail-İran" açıklaması
        İşte haftanın ajandası
        İşte haftanın ajandası

        Benzer Haberler

        Kaymakam Okumuş, Daban'ı ziyaret etti
        Kaymakam Okumuş, Daban'ı ziyaret etti
        Manisa'da hanelerde ilk 2 tonluk su bedeli 1 lira oldu
        Manisa'da hanelerde ilk 2 tonluk su bedeli 1 lira oldu
        Manisa'da kamyonetle çarpışan servis minibüsündeki 9 öğrenci yaralandı
        Manisa'da kamyonetle çarpışan servis minibüsündeki 9 öğrenci yaralandı
        Akhisar'da firari hükümlü yakalandı
        Akhisar'da firari hükümlü yakalandı
        Selendi Kaymakamı Okumuş muhtarlarla buluştu
        Selendi Kaymakamı Okumuş muhtarlarla buluştu
        Alaşehir'de çiftçiler için meteoroloji istasyonları kuruldu
        Alaşehir'de çiftçiler için meteoroloji istasyonları kuruldu