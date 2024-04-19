484. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali programı tanıtıldı

Bu yıl 484'üncüsü düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin programı düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Atatürk Kent Parkı'nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Manisa Valisi Enver Ünlü, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Zafer Tombul, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, kaymakamlar, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Vali Enver Ünlü, 4 yıllık aranın ardından festivali düzenlemenin heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Manisa'da birlik, ümit ve barışı sembolize eden bu gün insanlar arasında sevgi, saygı, dayanışma açısından önem taşımaktadır. Mesir festivali yüzyılları aşarak bu günlere ulaşmıştır. Bu köklü mirasa sahip çıkmak bizim için önemlidir. Asırlar geçse bile bu çok önemli miras özenle korunmuş, övgüyle yaşatılmıştır. Mesir macunu yeniden doğuşun huzur ve esenliğin kutlu mesajı olsun." dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de şehrin her köşesinde festivalin kutlanacağını ve karnaval havası yaşanacağını dile getirerek "Mesiri çok özledim. Çocukluğumun mesirini size yaşatmak için çok güzel bir program hazırladık. Manisa'nın her köşesinde festivali kutlayacağız." diye konuştu.