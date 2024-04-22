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        Tarım ve Orman Bakanlığından Manisalı üreticilere fide desteği

        Tarım ve Orman Bakanlığınca Manisa'daki üreticilere yüzde 75 hibe desteğiyle 800 bin fide dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 12:29 Güncelleme: 22.04.2024 - 12:29
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        Tarım ve Orman Bakanlığından Manisalı üreticilere fide desteği
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        Tarım ve Orman Bakanlığınca Manisa'daki üreticilere yüzde 75 hibe desteğiyle 800 bin fide dağıtıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen törende Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 2024 yılı "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" (TAKEP ) kapsamında Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan "Domates, Biber ve Patlıcan Üretimini Geliştirme Projesi” ile temin edilen fideler, çiftçilere teslim edildi.

        Törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, projede bölgeye uygun türlerde ilin sebze üretiminin yaygınlaştırılmasını, üreticinin girdi maliyetinin azaltılmasını, hisseli, küçük parçalı ve işlenmeyen arazilerin tarıma kazandırılmasını ve hastalıklardan ari, kaliteli sebze üretiminin arttırılmasını hedeflediklerini söyledi.

        Öztürk, yüzde 75 hibe desteğiyle dağıtılan fidelerle il genelinde küçük ölçekli bitkisel üretim işletmelerinin gelirlerini arttırmayı ve çeşitlendirmeyi de planladıklarını sözlerine ekledi.

        Konuşmanın ardından 800 bin fide üreticilere dağıtıldı.

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