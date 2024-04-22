Salihli'de depoda çıkan yangın söndürüldü

Soğutma çalışmaları devam eden yangında depoda bulunan yaklaşık 160 ton kozalağın kül olduğu belirtildi.

Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Salihli Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Taytan Mahallesi Bezirganlı mevkisindeki bir firmaya ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.